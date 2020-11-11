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Dünya 3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar
Dünya

3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin yayınladığı 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:18:00 -
3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin sitesinde yayınlanan 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Analistlerin şu anda küresel çatışmanın ‘birinci aşamada olduğu’ şeklindeki görüşlerine atfedilen raporda, “Söz konusu çatışmaya aktif olarak katılabilecek olan ve katılmak isteyenlerin dünya görüşü şekillenmekte ve onların kontrol edilebileceği teknolojik araçlar da aşamalar halinde belirlenmekte” ifadeleri kullanıldı.

3 ülke raporda

Çatışmanın olası bir nedeni olarak ABD, Rusya ve Çin arasındaki rekabetin gösterildiği raporda ayrıca uluslararası hukukun da giderek önemini yitirdiğine dikkat çekildi.

Belgede aynı zamanda ortaya çıkan çelişkileri çözmenin bir yöntemi olarak barışçıl diyaloğun yokluğuna, ayrıca dünya düzeninin katiyetinin sorgulandığına vurgu yapıldı. Analistlere göre buna ek olarak halkın bilinci ile manipüle etmenin gerilimin tırmanmasına katkı sağlıyor.

Daha önce Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), potansiyel bir savaşta Rusya ve NATO’nun şanslarını değerlendirmişti. Analistlere atıfta bulunan askeri uzman Chris Osborne imzalı makalede, uzun süreli savaşta avantajın Kuzey Atlantik İttifakı tarafında olacağı, ancak Rusya’nın Baltık devletlerine karşı taarruza geçmesi halinde NATO’nun karşı koyacak bir aracı olmayacağı için korkunç bir duruma düşeceği öngörülmüştü.

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