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Dünya 3 ülkeden İran ve Rusya kararı! Güvenlik sorunu olarak belirlediler
Dünya

3 ülkeden İran ve Rusya kararı! Güvenlik sorunu olarak belirlediler

Yeniakit Publisher
2024-09-10 19:12:00 -
3 ülkeden İran ve Rusya kararı! Güvenlik sorunu olarak belirlediler

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran'ın Rusya’ya balistik füze ihracatını şiddetle kınadığını duyurdu. 3 ülkeden yapılan duyuruda, İran ve Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine doğrudan bir tehdit olduğu belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya ve İran arasındaki silah alışverişine ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladı.

3 ÜLKEDEN İRAN'A KINAMA

İran’ın ihracatı ve Rusya’nın İran balistik füzelerini satın almasının şiddetle kınandığı açıklamada, İran’a yönelik yeni yaptırım sinyalleri verildi.

Açıklamada, İran’ın Ukrayna’ya karşı savaşan Rusya’ya askeri desteğini arttırdığı ve bunun Ukrayna halkının acılarının derinleşmesine yol açacağı belirtildi.

'İRAN VE RUSYA AVRUPA GÜVENLİĞİNE DOĞRUDAN BİR TEHDİT'

"İran ve Rusya’nın kışkırttığı gerilimin Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu" kaydedilen açıklamada, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın İran’ı Rusya’ya yönelik askeri ihracatları konusunda daha önce uyardığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İran’ın Rusya’ya balistik füze ihracatı yaptığının doğrulandığı ve üç ülkenin İran ile ikili hava hizmetleri anlaşmalarını feshetmek için harekete geçeceği ifade edildi.

İran’ın balistik füze programında ve bu füzelerin Rusya’ya transferinde yer alan kişi vekuruluşların belirlenmesi için çalışmalar yürütüleceği belirtilen açıklamada, İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air’ın da yeni yaptırımlar kapsamına alınacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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