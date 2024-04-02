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Yerel 3 ülke İranlıların öldürülmesini kınadı
Yerel

3 ülke İranlıların öldürülmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 17:59:00 -
3 ülke İranlıların öldürülmesini kınadı

Pakistan, Endonezya ve Malezya, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran'ın konsolosluk binasını hedef alan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "uluslararası hukukun ihlali" şeklinde nitelenen saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına taziye dileğinde bulunuldu.

Pakistan'ın, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı "şiddetle kınadığı" kaydedilen açıklamada, saldırının "Suriye'nin egemenliğinin kabul edilemez ihlali" olduğu belirtildi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda da İran'ın Şam'daki diplomatik misyonuna düzenlenen saldırı "şiddetle kınanarak" saldırının uluslararası hukuku "doğrudan ihlal" ettiği bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da saldırı kınanarak saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziye dileğinde bulunuldu.

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasının "kasıtlı hedef alınmasının uluslararası normların ve diplomatik protokollerin ihlali olduğu" anlatılan açıklamada, taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.
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Açıklamada, söz konusu saldırının bölgede gerilimi azaltma ve diyalog ihtiyacını vurgular nitelikte olduğu kaydedildi.

İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

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