  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya 3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!
Dünya

3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!

Yeniakit Publisher
2023-10-29 20:41:00 - 2023-10-29 20:51:06
3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!

ABD ve Avrupa'da 3 trilyon dolarlık yatırımı bulunan Körfez ülkeleri, bir hamleyle savaşın tüm seyrini değiştirebilecek güce sahip.

Türkiye'nin soykırımcı İsrail ile enerji anlaşmalarını askıya almasından sonra gözler Körfez'e çevrildi. ABD ve Avrupa'da 3 trilyon dolarlık yatırımı bulunan Körfez ülkeleri, bir hamleyle savaşın tüm seyrini değiştirebilecek güce sahip.

Gazze'de 8 binden fazla kişiyi katleden soykırımcı İsrail, başta ABD ve Avrupa ülkelerini arkasına alarak katliamlarına her gün bir yenisini eklerken, yaşananlara en yüksek perdeden tepki gösteren ülke Türkiye oldu.

Bu yönde somut adımlar da atan Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail ziyaretini iptal ettiğini bildirdi.

GÖZLER KÖRFEZ ÜLKELERİNDE

Türkiye'nin bu kararlarının ardından gözler diğer Müslüman ülkelere çevrildi.

3 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK GÜÇ

Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere körfez sermayesinin, Filistinlilere yönelik katliamlara açıkça destek verip İsrail ordusuna askeri ve lojistik imkanlar sağlayan ABD ve Avrupa ülkelerinde 3 trilyon dolarlık yatırımı bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyanın en büyük fonlarını elinde bulunduran Körfez ülkelerinin bu yatırımların 2 trilyon doları doğrudan, 1 trilyon doları da sıcak para ve devlet tahvillerinden oluşuyor.

BU GÜCÜ SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN KULLANACAKLAR MI?

Körfez ülkelerindeki bazı kuruluşların ekonomik büyüklükleri şöyle:

Abu Dhabi Yatırım Otoritesi: 853 milyar dolar
Kuveyt Yatırım Otoritesi: 750 milyar dolar
Suudi Arabistan Yatırım Fonu: 650 milyar dolar
Katar Yatırım Otoritesi: 475 milyar dolar
Dubai Yatırım Şirketi: 320 milyar dolar
Mübadele Yatırım Fonu: 287 milyar dolar
Abu Dhabi Yatırım Holding: 159 milyar dolar

Körfez ülkelerinin bu ekonomik gücü savaşı bitirmek için kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

KRAL FAYSAL PETROLÜ KESEREK AKAN KANI DURDURMUŞTU

Suudi Arabistan’ın efsane kralı Faysal bin Abdülaziz 1973 yılında bu cesareti göstermişti.

6 Ekim 1973’te, Mısır-Suriye-İsrail savaşı sırasında İsrail, tarihinde ilk olarak yenilgiye uğradı, Sina yarımadası İsrail işgalinden kurtarılmıştı.

ABD ve Batılı ülkelerin yine İsrail'in yanında yer aldığı dönemde Kral Faysal “Biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşadık; yine öyle yaşayacağız” diyerek Batı ülkelerine petrol ve gaz akışını durdurmuştu. (habe7)

Enerji krizi nedeniyle savaş kısa sürede bitmişti.

Kral Faysal, o dönemde Time dergisine kapak olmuş ve aynı dergi tarafından yılın adamı seçilmişti.

Mahkemeden emsal karar geldi! Kiracı bu kez haksız sayıldı: Flaş hamle...
Mahkemeden emsal karar geldi! Kiracı bu kez haksız sayıldı: Flaş hamle...

Aktüel

Mahkemeden emsal karar geldi! Kiracı bu kez haksız sayıldı: Flaş hamle...

Türkiye’ye bir paye daha! Kırgızistan ordusunda büyük sürpriz!
Türkiye’ye bir paye daha! Kırgızistan ordusunda büyük sürpriz!

Teknoloji

Türkiye’ye bir paye daha! Kırgızistan ordusunda büyük sürpriz!

Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı
Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı

Spor

Icardi'nin eşi Wanda Nara itiraf etti: O cevabı duyurdu, herkes şaştı kaldı

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!
Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Aktüel

Türkiye için kötü haberi verdi! Önümüzdeki haftaya dikkat çekti... Bakın ne olacak!

Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10)sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı
Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10)sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı

Gündem

Katar'dan flaş Türk bayrağı çıkışı: (8 -10)sembol binalarına bir kez daha yansıtılacak! Büyükelçiliği’nden, 100. yıl cevabı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ibrahim

Sonrada yeğeni tarafından suikast a uğradı. Onun gösterdiği cesareti şimdiki ahir zaman Müslümanlari gösteremez. Dünya mal makam tutkuları ilah edinme çok olduğu için ancak “şiddetli bir şekilde kınarlar “ ama o mazlumların ateşi tüm ummeti yakacak

Muhammed Bin Abdullah

Onlara ihtiyacımızın olduğunu mu sanıyorsunuz Allah gönderiyor bizi düşünüp üzülmeyin sizi gidi gizli de olsanız lanetliler????
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23