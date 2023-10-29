3 trilyon doları aşan silah Körfez'in elinde: önemli bir küresel aktör! İşgalci İsrail’e karşı soykırımı durdurabilir!

Türkiye'nin soykırımcı İsrail ile enerji anlaşmalarını askıya almasından sonra gözler Körfez'e çevrildi. ABD ve Avrupa'da 3 trilyon dolarlık yatırımı bulunan Körfez ülkeleri, bir hamleyle savaşın tüm seyrini değiştirebilecek güce sahip.



Gazze'de 8 binden fazla kişiyi katleden soykırımcı İsrail, başta ABD ve Avrupa ülkelerini arkasına alarak katliamlarına her gün bir yenisini eklerken, yaşananlara en yüksek perdeden tepki gösteren ülke Türkiye oldu.

Bu yönde somut adımlar da atan Türkiye, İsrail ile tüm enerji anlaşmalarını askıya aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail ziyaretini iptal ettiğini bildirdi.

GÖZLER KÖRFEZ ÜLKELERİNDE

Türkiye'nin bu kararlarının ardından gözler diğer Müslüman ülkelere çevrildi.

3 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK GÜÇ

Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere körfez sermayesinin, Filistinlilere yönelik katliamlara açıkça destek verip İsrail ordusuna askeri ve lojistik imkanlar sağlayan ABD ve Avrupa ülkelerinde 3 trilyon dolarlık yatırımı bulunuyor.

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Dünyanın en büyük fonlarını elinde bulunduran Körfez ülkelerinin bu yatırımların 2 trilyon doları doğrudan, 1 trilyon doları da sıcak para ve devlet tahvillerinden oluşuyor.

BU GÜCÜ SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN KULLANACAKLAR MI?

Körfez ülkelerindeki bazı kuruluşların ekonomik büyüklükleri şöyle:

Abu Dhabi Yatırım Otoritesi: 853 milyar dolar

Kuveyt Yatırım Otoritesi: 750 milyar dolar

Suudi Arabistan Yatırım Fonu: 650 milyar dolar

Katar Yatırım Otoritesi: 475 milyar dolar

Dubai Yatırım Şirketi: 320 milyar dolar

Mübadele Yatırım Fonu: 287 milyar dolar

Abu Dhabi Yatırım Holding: 159 milyar dolar

Körfez ülkelerinin bu ekonomik gücü savaşı bitirmek için kullanıp kullanmayacağı ise merak konusu.

KRAL FAYSAL PETROLÜ KESEREK AKAN KANI DURDURMUŞTU

Suudi Arabistan’ın efsane kralı Faysal bin Abdülaziz 1973 yılında bu cesareti göstermişti.

6 Ekim 1973’te, Mısır-Suriye-İsrail savaşı sırasında İsrail, tarihinde ilk olarak yenilgiye uğradı, Sina yarımadası İsrail işgalinden kurtarılmıştı.

ABD ve Batılı ülkelerin yine İsrail'in yanında yer aldığı dönemde Kral Faysal “Biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşadık; yine öyle yaşayacağız” diyerek Batı ülkelerine petrol ve gaz akışını durdurmuştu. (habe7)

Enerji krizi nedeniyle savaş kısa sürede bitmişti.

Kral Faysal, o dönemde Time dergisine kapak olmuş ve aynı dergi tarafından yılın adamı seçilmişti.