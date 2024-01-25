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Ekonomi 3 trilyon dolar! Net bir şekilde barajını aşan 2. şirket: Kimse bu cevabı hiç beklemiyordu! Bu kadarı da pes!
Ekonomi

3 trilyon dolar! Net bir şekilde barajını aşan 2. şirket: Kimse bu cevabı hiç beklemiyordu! Bu kadarı da pes!

Yeniakit Publisher
2024-01-25 20:00:00 - 2024-01-25 20:53:30
3 trilyon dolar! Net bir şekilde barajını aşan 2. şirket: Kimse bu cevabı hiç beklemiyordu! Bu kadarı da pes!

Hisse Senetlerinde meydana gelen artış tüm dengeleri altüst etti! Microsoft piyasa değeri,3 trilyon doları aştı. İkinci şirket olduğu belli oldu! Peki, Apple’ı geçebilecek mi? İşte detaylar! Bu durum birçok yatırımcıların rüyası haline geldi. Döviz rakamı milyon dolar değil trilyon dolar artış gösterdi.

Apple ve Microsoft arasındaki en değerli şirket rekabeti devam ediyor. Microsoft, 2021 yılından itibaren ilk defa Apple’ı geçerek zirvede yer aldı. Ancak söz konusu durum çok sürmeden Apple eski koltuğuna yerleşti. Bununla birlikte Microsoft, piyasa değeri ile yeni sırasında yer aldı.

Microsoft’un 3 trilyon dolar barajını geçmesi iki yıl sürdü!

2022 yılının Ocak ayında Apple’ın şirket değeri, 3 trilyon dolar barajını geçti. Bunun üzerine teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Microsoft da bu yarışta yer aldı. Şirketin değeri aralık ayından beri 2,8 ile 2,9 trilyon dolar aralığında yer aldı.

Tüm bunların sonucunda ise Microsoft’un hisse değeri yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte Microsoft, 3 trilyon dolar barajını aşmayı başardı. Apple, 3 trilyon dolar barajını geçtiği sıra Microsoft’un değeri yaklaşık 2,5 trilyon dolardı.

Şirketin bu seviyeye ulaşması ise neredeyse iki yıl sürdü. Microsoft’un piyasa değeri şu anda da ara ara değişiklik gösteriyor. Ancak 3 trilyon dolara ulaştığını belirtmek gerekiyor. Öyle ki şirketin Apple’ı geçeceğine dair iddialar da yer alıyor.

Microsoft’un bu yükselişindeki en büyük pay ise yapay zekâ alanında attığı adımlara ait. Şirket, arama motoru Bing’e ChatGPT desteği ekledi. Bu adım ise şirketin için oldukça önemli bir başarı yakalamasını sağladı. Söz konusu yapay zekâ atılımlarının artması sonucunda şirket değerinin daha da yükselmesi beklentiler arasında.
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Elbette yapay zekâ dışındaki adımlar da şirketin ilerlemesinde etkili oldu. Linkedln, Activision Blizzard ve Mojang gibi şirketlerin satın alınması buna örnek olarak gösterilebilir. 2019 Ocak ayında Microsoft’un hisse senedi fiyatı 107 dolar olarak yer alıyordu. Şimdi ise bu fiyat 404 dolar civarında.

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