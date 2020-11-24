3 TL'ye düştü, vatandaşlar akın etti

Artvin-Hopa'da balıkçılık yapan Serkan Aksoy her eve balık girmesi düşüncesi ile hamsinin kilosunu 3 TL'den satışa sunarak kampanya başlattı. Gün boyu belediye hoparlöründen yapılan anonslar iel tüm ilçeye duyurulan kampanya yoğun ilgi gördü.

İlçedeki Kars Caddesi üzerindeki balıkçı dükkanında yapılan hamsi kampanyası ara ara uzun kuyrukların oluşturdu. Vatandaşlar Covid-19 kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına büyük oranda uyarken, uymayan vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı.

Kampanya hakkında gazetecilere açıklamalar yapan işletme sahibi Serkan Aksoy, dededen babadan beri balıkçıkla uğraştıklarını söyledi.

Hamsi kampanyasını 3 yıldır düzenlediklerini belirten Aksoy, “Kampanya süresince 3 yıldır hamsinin kilosunu 3 liradan veriyoruz. Bu yıl ki kampanyamızı bugün yaptık. Emniyet Müdürlüğümüzün de desteği ile Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, kampanyamızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bu sene 60 ton hamsiyi 3 liradan vereceğiz. Akşam saatlerine kadar bunun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Evden çıkamayan ya da çıkamayacak durumdaki aileleri de düşündüklerini söyleyen Aksoy, “Yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere evlere servisimiz vardır. Evlere kadar hamsi götürüyoruz. Bu kampanyayı bize ulaşan yaşlılarımızın ayağına kadar götürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karadeniz’in hamsisiyle meşhur olduğunu anımsatan Aksoy, “Kampanyadaki amacımız hamsi girmeyen ev kalmasın. Hamsinin kilosunun 50 liraya kadar çıktığı günler oldu. Biz hamsi girmeyen sofra kalmasın istedik. Bizde bu gaye ile 3 senedir kampanyamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kampanya kapsamında 10 kilogram hamsi alan bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mustafa Çaybaşı ise “Ben Kayseriliyim. İşim gereği bugün Hopa’dayım. Kampanyayı duydum. Fiyatlar çok uygun. Kayseri’de 15 lira civarında. Bende bu fırsatı değerlendirerek 10 kilogram hamsi alarak memleketime götüreceğim” ifadelerini kullandı.

Ümit Kepelek isimli vatandaş ise "Hamsinin ucuzu olduğunu duyunca hemen geldim. Kilosu 3 lira gerçekten çok uygun. Başka bir yerde 3 liraya hamsi almamız imkansız. Bizde fazla fazla alıp eşe dosta hamsi ziyafeti çekeceğiz” dedi.