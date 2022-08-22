3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 YPG/PKK'lı terörist komandolar tarafından öldürüldü.
Kahraman Mehmetçik, PKK'lı hainleri yurt içi ve sınır bölgelerinde vurmaya devam ediyor.
Bu kapsamda yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerimiz Barış Pınarı bölgesinde kuş uçurtmuyor.
Bölgede her türlü saldırı ve sızma girişimi başarıyla engelleniyor.
3 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.