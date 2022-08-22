  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 terörist öldürüldü
Gündem

3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 3 YPG/PKK'lı terörist komandolar tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 13:17:00 -
3 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, PKK'lı hainleri yurt içi ve sınır bölgelerinde vurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerimiz Barış Pınarı bölgesinde kuş uçurtmuyor.

Bölgede her türlü saldırı ve sızma girişimi başarıyla engelleniyor.

3 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23