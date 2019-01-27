3 terör saldırısının işbirlikçileri yakalandı Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı gerekçesiyle işbirlikçi oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK ile bağlantılı 3 şüpheliyi tespit etti. 3 saldırıda faaliyetleri tespit edildi Şüpheliler hakkında ayrıntılı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldıklarını tespit etti. Gözaltına alındılar PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.K, S.A. ve S.B. ile birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.