3 terör saldırısının işbirlikçileri yakalandı
Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldığı gerekçesiyle işbirlikçi oldukları belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.27 Ocak 2019 Pazar 11:34
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK ile bağlantılı 3 şüpheliyi tespit etti.
3 saldırıda faaliyetleri tespit edildi
Şüpheliler hakkında ayrıntılı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelilerin Beşiktaş Vodafone Stadyumu ve Vezneciler bombalı saldırıları ile 13 Aralık 2017'de Bahçelievler'de yakalanan bombalı araç olayının hazırlık faaliyetlerinde yer aldıklarını tespit etti.
Gözaltına alındılar
PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasında milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.K, S.A. ve S.B. ile birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.
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