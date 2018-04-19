3 taraftar gözaltında!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarı Ülker Stadı'na geldi. Vodafone Park'ın önünde toplanan 2 bin 160 siyah-beyazlı taraftar, polis eşliğinde Ülker Stadı'na vardı.

Beşiktaşlı taraftarlar, toplam 32 otobüsle Kadıköy'e gelirken bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü.

Ülker Stadı'na girişleri esnasında 3 taraftar, yaşanan olaylar sebebiyle gözaltına alındı.