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Ekonomi 3 şirket geri alım yaptı!
Ekonomi

3 şirket geri alım yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 14:11:00 -
3 şirket geri alım yaptı!

07.08.2023 tarihinde Doğanlar Mobilya, MLP Sağlık ve Rubenis Tekstil geri alım yaptı.

07.08.2023 tarihinde Doğanlar Mobilya, MLP Sağlık ve Rubenis Tekstil geri alım yaptı.

Borsada bir şirketin kendi hissesini geri alması hissenin fiyatını destekler. Eğer düzenli geri alım söz konusuysa fiyatın yukarı çıkma eğilimi de güçlenecektir. Bu nedenle yatırımcılar geri alım yapan şirketleri yakından takip eder.

07.08.2023 günü geri alım yapan 3 şirket aşağıda yer almaktadır:

1) Doğanlar Mobilya(#DGNMO) 07.08.2023 günü 19 adet (lot) aldı. Alımlar 10.2 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0.000% oldu.

2) MLP Sağlık(#MPARK) 07.08.2023 günü 20,000 adet (lot) aldı. Alımlar 108.26 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0.029% oldu.
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3) Rubenis Tekstil(#RUBNS) 07.08.2023 günü 50,000 adet (lot) aldı. Alımlar 28.35 fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlem sonrası şirketin sermayesi içindeki payı 0.204% oldu.

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