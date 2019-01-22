3 polis şehit olmuştu! 22 polisin işkence davasında karar çıktı

Antalya'da 3 polisi şehit eden şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman'ın işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin açılan davada, 22 polis beraat etti.

Olayda 3 polis şehit oldu

Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde, 4 Ekim 2012 günü akşam saatlerinde, şüpheli bir kişinin dolaştığı ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen motosikletli polis ekibine, şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman tarafından ateş açıldı. Polis memuru Mehmet Çolak şehit olurken, meslektaşı Fatih Dinç ise devrilen motosikletin altında kaldı. Çolak'ın tabancasını da alarak otomobille kaçan Danışman, cezaevi kavşağında barikat kuran polis memurları Abdullah Bülbül ve Mustafa Kılınç'ı da şehit etti. Fatih Mahallesi'nde vurularak yakalanan Danışman, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

22 polis hakkında 'işkence' davası açıldı

Çağrı Danışman'ın ailesi, oğullarının yakalandıktan sonra dövülüp işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine operasyona katılan 22 polis hakkında 'kasten öldürme' ve 'kendini savunamayacak kişiye işkence yapma' suçlarından dava açıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ile şikayetçi Melek Danışman ve avukatı Münip Ermiş katıldı.

Tüm sanıklar beraat etti

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Çağrı Danışman'ın annesi Melek Danışman, karara tepki gösterdi. Oğlunun, polisler tarafından linç edildiğini öne süren Melek Danışman, "Oğlumun burnunu, çenesini, alnını, omzunu, kolunu, dişlerini kırmışlar. Sokak ortasında oğluma işkence yapılmış. Bu işkenceyi ben mi yaptım? Türkiye'de hukuk bitmiştir. Oğluma bunu yapan polisleri ve mahkeme heyetini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Melek Danışman'ın avukatı Münip Ermiş, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.