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Gündem 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Gündem

3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 13:35:00 -
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." denildi.

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