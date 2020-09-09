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Gündem 3 PKK'lı yakalandı! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Gündem

3 PKK'lı yakalandı! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:19:00 -
3 PKK'lı yakalandı! 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, “Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” bilgisi paylaşıldı. Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanmasına düzenlenen operasyonda ise 3 kişi yakalandı. Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 zanlı gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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