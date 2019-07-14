3 PKK'lı teröristin cesedi bulundu Pençe Harekatı kapsamında bir mağarada 3 teröristin cesedi ele geçirildi.

Pençe Harekatı kapsamında bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu. Ayrıntılar geliyor...

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