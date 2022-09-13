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Dünya 3 Pakistan askeri şehit oldu
Dünya

3 Pakistan askeri şehit oldu

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Afganistan tarafından saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 20:23:00 -
3 Pakistan askeri şehit oldu

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan saldırganların, Kurram bölgesinde Pakistan askerlerine ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 3 Pakistan askerinin şehit olduğu, çok sayıda saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri düzenlemek için kullanılmasının güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Afganistan yönetiminden, gelecekte bu tür aktivitelerin düzenlenmesine izin vermeyeceğinin umulduğu kaydedildi.

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