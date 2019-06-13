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3 milyon dolarlık küstah teklife böyle cevap verdi! 'Dünyayı verseler başörtümden vazgeçmem'

Lübnanlı şarkıcı Amal Hijazi, Ürdünlü TV sunucusu Fares’in, üç milyon dolar teklif edilip eğlence endüstrisine geri dönmesi halinde başörtüsünden vazgeçip vazgeçmeyeceği sorusuna 'Bana tüm dünyanın hazinelerini verseler de, mutluluğumun temeli olan başörtümden vazgeçmeyeceğim' dedi.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:30
3 milyon dolarlık küstah teklife böyle cevap verdi! 'Dünyayı verseler başörtümden vazgeçmem'

Lübnanlı şarkıcı Amal Hijazi, Suudi kanalı MBC'sinde çalıştıktan sonra Katar kanalı Bein'e geçen Ürdünlü TV sunucusu Ola Al Fares tarafından düzenlenen bir gösteriye davet edildi.

Ola Al Fares, misafiri Amal Hijazi'ye üç milyon dolar teklif edilip edilmediğini ve eğlence endüstrisine geri dönüp dönmeyeceğinden, başörtüsünden vazgeçip vazgeçmeyeceğini sordu.

Hijazi, "Bana tüm dünyanın hazinelerini verseler de, mutluluğumun temeli olan başörtümden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Amal Hijazi şöyle devam etti:

“Eğlence sektöründe çalışıyordum. Bu sektörde çok fazla iş imkanı ve para kazanma şansı var. Fakat ben tüm bunlardan vazgeçtim. Para asla hayattaki önceliğim değildi. Ben de daha fazla inancımdan taviz vermeden yaşamayı seçtim. Başörtüsü takmadan önce mutsuzdum diyemem. Ailem, çocuklarım ve eşim ile çok mutluydum. Ama bu mutluluk şu anda yaşadığım mutlulukla kıyaslanamaz.”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:30
  1. Ürdünlü TV sunucusu Ola Al Fares
  2. Lübnanlı şarkıcı Amal Hijazi

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