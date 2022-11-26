3 milyon 200 bin konut yenilendi Dönüşüme girmemiş yapı kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca depremle mücadele konusunda önemli adımlar atıldı. Mevzuatlar güncellendi, denetimler sıklaştırıldı, yatay mimari öne çıkarıldı ve en önemli konulardan biri olan kentsel dönüşüme ivme kazandırıldı.

Bakan Murat Kurum’un öncülüğünde birçok alanda dönüşüme başlandı.

Denetimler sıklaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye genelinde 3 milyon 200 bin konut yenilendiği, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün sürdüğü ve 6.6 milyon ev ve iş yeri denetiminin tamamlandığı belirtildi. Ayrıca 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiği ve 93 bin konutun dönüşümünün devam ettiği hatırlatıldı. Fikirtepe, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane Yahya Kemal, Zeytinburnu Telsiz ve Beştelsiz, Bağcılar Demirkapı, Güngören Tozkoparan, Kartal Orhantepe, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy, Ferah ve Kirazlıtepe, Ataşehir Şerifali ile Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde on binlerce konutun teslim edildiği anımsatıldı.

Teslimler gerçekleşiyor

Beykoz Tokatköy’de ve Beyoğlu Okmeydanı’nda 2 bin konutun temellerinin atıldığına dikkat çekilen açıklamada Kâğıthane’de kentsel dönüşümü tamamlanmış 688 evin hak sahiplerine teslim edildiği aktarıldı. Hedefin 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapının bırakmamak olduğunun altı çizildi. Açıklamada yapı denetiminin önemine değinildi. 2011’e kadar 19 ilde uygulanan denetimin zamanla 81 ile yayıldığına işaret edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “2020 yılında Elazığ-Sivrice ve İzmir-Seferihisar depremlerinde denetlenen yapılarda herhangi bir can kaybının, yıkımın yaşanmamış olması Yapı Denetimi Kanunu’nun ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar 924 bin bina, 6.6 milyon bağımsız bölüm denetlendi. Bu denetimlerle yapıların yüzde 45’i depreme karşı teminat altına alındı. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturması sağlandı. Halen 510 bin binanın denetimine devam ediliyor. Bu denetim faaliyetleri 81 ilde 2 bin 474 yapı denetim kuruluşu ve 388 laboratuvar kuruluşuyla yürütülüyor.”

EBİS örnek alındı

Bu arada çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS), dünya da birçok ülke tarafından örnek alındı. Sistem, birçok alanda da ödüle lâyık görüldü.

2018’de devreye giren EBİS’le yapı projesinde belirtilen beton sınıfına ve standartlara uygunluğunun belirleniyor. Beton dökümü esnasında görevlilerin görevlerini yerine getirip getirmediklerinin de kontrolü yapılıyor. EBİS uygulamasıyla Türkiye genelinde 310 bin 305 adet yapıdan 24 milyon 521 bin 873 adet çipli beton numunesi alındı.

Sistem için Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Azerbaycan’la görüşmeler yapıldı. EBİS’in kurulumu için Özbekistan, Arnavutluk, Katar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle protokol imzalandı. Bina Kimlik Sistemi (BKS) de başarıyla uygulanıyor.

Sistemle şu ana kadar 63 bin 128 binaya Dijital Kimlik Levhası verildi. Bu sayının 2022 yılının sonunda 100 bini bulmasının hedeflendiği bildirildi.

Programlar hazırlanıyor

Öte yandan; yapı malzemeleri için teftiş programları hazırlanarak 81 ilde sürekli olacak şekilde denetimler sürdürülüyor. Diğer taraftan 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren ‘Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’yle yağış ve nemin evlere hasar vermesinin önüne geçiliyor.