3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesinde bomba '15 Temmuz' detayı
AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Tayyar, CHP'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde AK Parti'yi FETÖ'cü yargıya teslim etmek için dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediğini, ama partideki hesabın meclise uymadığını, kazdıkları kuyuya kendilerinin düştüğünü söyledi.
Şamil Tayyar, Twitter hesabından konuyla ilgili, "2016’da dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıkmış, FETÖ’nün yargıda operasyon yapabileceğini söylemiştim. Muhtemeldir CHP/HDP, FETÖ’yle AK Partilileri vuracağını düşünerek teklife öncülük yaptılar. 15 Temmuz sonrası partideki hesap meclise uymadı. Kazdıkları kuyuya düştüler." ifadelerini kullandı.
İşte Tayyar'ın tweeti: