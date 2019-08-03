3 malzemeli puf börek tarifi

Misafirlerinize sunacağınız harika bir tarifi sizler için derledik. 5 çaylarınızda, çeşit artırmak, pratik tarifler kullanmak ve lezzetli bir börek arıyorsanız bu tamda size göre...

Malzemeler

4 yufka

3 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

İç harcı için;

lor peyniri

3 yemek kaşığı yoğurt

maydanoz

Öncelikle tereyağını kısık ateşte sıvı hale gelecek durumda, eritin.

Yufkayı açarak, önce tereyağı ardından da yoğurdu sürün. Üzerine bir yufka daha serin ve aynı işlemleri onada uygulayın.

Hazırladığınız yufkayı, bir kesici yardımıyla, üçgen şeklinde kesin. Üçgenlerin geniş kısmı, 2-3 parmak genişliğinde olacak şekilde, dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz.

Geniş kısımlara iç harçdan ilave edin. Yufkayı sağ ve sol kenarlarından kıvırıp, genişçe katlayın.

Üzerine yumurta sarısı ve yoğurdu sürerek, 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...