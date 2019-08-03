3 malzemeli puf börek tarifi
5 dakikada diğer tariflerin arasına sıkıştırabileceğiniz, pratik bir mini börekler yapmaya ne dersiniz?03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
Misafirlerinize sunacağınız harika bir tarifi sizler için derledik. 5 çaylarınızda, çeşit artırmak, pratik tarifler kullanmak ve lezzetli bir börek arıyorsanız bu tamda size göre...
Malzemeler
- 4 yufka
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 5 yemek kaşığı yoğurt
Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
İç harcı için;
- lor peyniri
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- maydanoz
Öncelikle tereyağını kısık ateşte sıvı hale gelecek durumda, eritin.
Yufkayı açarak, önce tereyağı ardından da yoğurdu sürün. Üzerine bir yufka daha serin ve aynı işlemleri onada uygulayın.
Hazırladığınız yufkayı, bir kesici yardımıyla, üçgen şeklinde kesin. Üçgenlerin geniş kısmı, 2-3 parmak genişliğinde olacak şekilde, dilediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz.
Geniş kısımlara iç harçdan ilave edin. Yufkayı sağ ve sol kenarlarından kıvırıp, genişçe katlayın.
Üzerine yumurta sarısı ve yoğurdu sürerek, 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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