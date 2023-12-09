3 Malzemeden 5 dakikada ucuz ve sağlıklı hemen yap tatlısı: popüler hale gelen evde kış tatlısını deneyin! Böylesi görülmedi!

Kış mevsimindeyiz ve c vitamini deposu olan portakal kullanarak yapabileceğiniz bu tatlının yapılışında sadece üç tane malzeme kullanılıyor. Fırın ile uğraşmadan dakikalar içinde ocakta pişen ve kalıp içinde dinlenerek kısacık zamanda yemeye hazır olan bu hafif tatlının ayrıntılı yapılışını, Lezzet Tutkunu kanalının hazırladığı alıntı videoyu izleyerek deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

3 Malzemeden 5 Dakikada Ucuz Ve Sağlıklı Hemen Yap Tatlısı Malzemeler

1 su bardağı şeker

5 bardak meyve suyu

1 bardak mısır nişastası

1 bardak Hindistan cevizi

3 Malzemeden 5 Dakikada Ucuz Ve Sağlıklı Hemen Yap Tatlısı Yapılışı

Portakal suyu sıkılır ve bütün malzemeler ile birlikte bu su tencereye alınır ve çırpma teli ile sürekli çırpılarak pişirilir. Kıvamlı olmasına dikkat edilir.

Pişen karışım kalıba dökülür ve soğuyunca Hindistan cevizine bulanarak servis tabağına alınır. Dilediğiniz şekillerdeki kalıpta yapabileceğiniz bu tatlıyı çayın yanında yada kahvenin yanında ikram edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.