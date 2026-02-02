3 mahalleyi bağlıyordu! Sağanak vurdu, köprü çöktü
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, dere seviyesini yükseltti. Yıldız, Babaköy ve Bozen mahallelerini birbirine bağlayan köprü suya dayanamayarak çöktü, ulaşım durdu.
Köprünün çökmesiyle birlikte mahalle yollarında ulaşım geçici olarak durduruldu. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alırken, köprü çevresinde inceleme başlatıldı.