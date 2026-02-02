3 mahalleyi bağlıyordu! Sağanak vurdu, köprü çöktü

  • İSTANBUL
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağış, dere seviyesini yükseltti. Yıldız, Babaköy ve Bozen mahallelerini birbirine bağlayan köprü suya dayanamayarak çöktü, ulaşım durdu.

Balıkesir’de etkili olan sağanak, Susurluk ilçesinde ulaşımı felç etti.  Susurluk ilçesinde Yıldız, Babaköy ve Bozen Mahallelerinin geçişini sağlayan köprü, gün boyu etkili olan yağışların ardından deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü.

 

Köprünün çökmesiyle birlikte mahalle yollarında ulaşım geçici olarak durduruldu. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alırken, köprü çevresinde inceleme başlatıldı.

