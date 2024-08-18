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Yerel 3 köy için boşaltma kararı
Yerel

3 köy için boşaltma kararı

Yeniakit Publisher
2024-08-18 17:00:00 -
3 köy için boşaltma kararı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki orman yangını nedeniyle 3 köy hakkında boşaltma kararı verildi.

Yangınlar, ormanlık alanlarda büyük tahribata yol açarken, bölge halkı endişe içinde gelişmeleri takip ediyor. Yatağan'da alevlerin köylere yaklaşmasıyla birlikte alınan boşaltma kararı, vatandaşların güvenliğini sağlamak adına hızlı bir şekilde uygulanıyor. Köy sakinleri, güvenli bölgelere tahliye edilirken, itfaiye ve orman ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ekipler, hem karadan hem de havadan müdahalelerini sürdürüyor. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için bölgede geniş çaplı bir mücadele yürütülürken, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

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