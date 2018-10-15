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3 kişiyi öldürdükten sonra 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demiş

Konya'da, geçen yıl eski eşi Yasemin (41) ile kayınvalidesi Fatma (60) ve kayınpederi Behram Yıldız'ı (72) tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı hakkında, cumnuriyet savcısınca verilen mütaalada, 'tasarlayarak adam öldürmek'ten 3'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
3 kişiyi öldürdükten sonra 'Birkaç kişiyi daha vuracağım' demiş

 Olay, 17 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Atlı, boşandığı Yasemin Yıldız'ın ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Zili çalan Atlı, önce kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı ardından da eski kayınpederi Behram ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Evden çıkıp, kızı S.A.'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Atlı, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erdal Atlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'3'ünü vurdum, birkaç kişiyi daha vuracağım' demiş

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı duruşmasında tutuklu sanık Erdal Atlı'nın arkadaşı Mevlüt K., tanık olarak dinlendi. Mevlüt K., "Erdal, benim aile dostumdur. Olaydan yaklaşık 1 ay önce kendisini görmüştüm. Olay günü beni cep telefonumdan aradı. Halimi hatrımı sordu. Kendisine nasıl olduğunu sorduğumda, '3'ünü de vurdum' dedi. Kimi vurduğunu sorduğumda eski eşi, kayınpederini ve kayınvalidesini vurduğunu, ölüp, ölmediklerini bilmediğini söyledi. Ben sonra polis merkezine ifade vermeye gittiğimde beni tekrar aradı. 'Nerdesin?' dediğimde 'Kızımı da aldım, acilen İzmir'e yetiştirmem gerek. Birkaç kişiyi daha vuracağım' dedi" diye konuştu.

3'er kez ömür boyu hapis cezası istemi

Tanık ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütaalasını verdi. Mütaalada Erdal Atlı'nın, eski eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini tasarlayarak kasten öldürdüğü belirtilerek, 3'er kez ömür boyu hapse çarpıtırılması ve tutukluluk halinin devamı istendi. Sanık Atlı ise mütaalaya katılmadığını, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Erdal Atlı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:40
  1. İzmir
  2. Konya
  3. Erdal Atlı
  4. cinayet
  5. adam öldürme
  6. 3 kişiyi öldürdü
  7. mahkeme
  8. müebbet hapis cezası

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