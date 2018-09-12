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3 kilo kaçak insan saçını satarken polise yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 3,1 kilogram kaçak insan saçını kuaförlere satmaya çalışan şüpheli şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla alışveriş esnasında suçüstü yakalandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:38
3 kilo kaçak insan saçını satarken polise yakalandı

Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Erkut Ö. isimli şüphelinin, İzmir’den Bodrum’a gümrük kaçağı insan saçı getirdiği ve burada kuaförlere satış yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Alışveriş yapıldığı sırada kuaför salonuna baskın yapan polis ekipleri, satışa sunulan 3 kilo 100 gram kaçak insan saçını ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli Erkut Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:38
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