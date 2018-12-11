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3 kilo altın çalıp, bebek arabasına koyarak kaçan 2 kadın yakalandı

Kocaeli'de girdikleri evden kasayı açarak yaklaşık 650 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan ve altınları bebek arabasına koyarak kaçan 2 kadın, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

11 Aralık 2018 Salı 15:12
3 kilo altın çalıp, bebek arabasına koyarak kaçan 2 kadın yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, girdikleri evden kasayı açarak yaklaşık 650 bin TL değerinde 3 kilo altın çalan ve altınları bebek arabasına koyarak kaçan 2 kadın, Kırıkkale'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gebze Beylikbağı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki eve 19 Kasım günü giren hırsızlar, çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 3 kilo altını çaldı. Polis evde incelemelerde bulunurken, güvenlik kameraları ve MOBESE kamerası kayıtları tek tek incelemeye alındı. Altınların çalındığı daireden çıkan hırsızların dikkat çekmemek amacıyla bebek arabasıyla ayrıldıkları, daha sonra bir araca bindikleri belirlendi. Polisin yaptığı araştırmaların ardından kimlikleri belirlenen 2 kadının Kırıkkale'de bulundukları tespit edildi.

Çalınan 3 kilo altın henüz bulunamadı

Polisin, Kırıkkale'de düzenlediği operasyonla Y.A. ile S.Ö. yakalandı ve gözaltına alınarak Gebze'ye getirildi. Yaklaşık 650 bin TL değerinde olduğu belirtilen altınlar ise bulunamadı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Y.A. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bir kadının kucağında bebeği bulunurken, diğer kadının elinde ise bebeğin eşyalarının olduğu çanta olduğu görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kadının bebek arabası ile ile sokaklarda yürümeleri, sonradan yanlarına bir kişinin daha katıldığı görülürken, hırsızlık anında sadece bebek arabasının kullanıldığı, altınların bebek arabasına konulduğu görülüyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 15:12
  1. Kırıkkale
  2. Kocaeli
  3. Hırsızlık
  4. 3 kilo altın çaldılar
  5. altınları bebek arabalarına koydular
  6. hırsızlık operasyonu

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