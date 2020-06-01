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Aktüel

3 katlı bina alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde alevlere teslim olan 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 12:52:15 -
3 katlı bina alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde alevlere teslim olan 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.


Yangın, sabah saatlerinde Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Güney Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında bina kullanılmaz hale gelirken, ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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