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Sağlık 3 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs tablosu açıklandı mı 3 Kasım?
Sağlık

3 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs tablosu açıklandı mı 3 Kasım?

Bugün kaç koronavirüs vakası var? Milyonlar 3 Kasım'a ilişkin koronavirüs vaka sayısının paylaşılıp paylaşılmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var? Kaç kişi koronadan vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:04:00 -
3 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs tablosu açıklandı mı 3 Kasım?

Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı ilk vakanın tespitinin ardından her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var 3 Kasım 2021?

3 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs tablosu açıklandı mı 3 Kasım?

3 Kasım korona tablosu henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz. 2 Kasım’da ise 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.

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