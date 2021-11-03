3 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs tablosu açıklandı mı 3 Kasım?
Bugün kaç koronavirüs vakası var? Milyonlar 3 Kasım'a ilişkin koronavirüs vaka sayısının paylaşılıp paylaşılmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var? Kaç kişi koronadan vefat etti?
Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Sağlık Bakanlığı ilk vakanın tespitinin ardından her akşam güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var 3 Kasım 2021?
3 Kasım koronavirüs tablosu | Koronavirüs tablosu açıklandı mı 3 Kasım?
3 Kasım korona tablosu henüz açıklanmadı. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz. 2 Kasım’da ise 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.