3. ittifak geliyor! Bakın hangi iki parti anlaştı

Yalçın Bayer, siyasi kulislerde, üçüncü bir ittifakın oluşması yolunda bir hareketliliğin dikkat çektiğini belirtti. Bayer, "Yeni ittifakın görüşmelerinin Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Vecdet Öz’ün Adalet Partisi arasında yapıldığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Siyasi kulislerde yeni, 3’üncü bir ittifakın oluşması yolunda bir hareketlilik dikkati çekiyor.

Yeni ittifakın görüşmelerinin Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi ile Dr. Vecdet Öz’ün Adalet Partisi arasında yapıldığı ortaya çıktı. Öz, Özdağ’ın Suriyeli mülteciler dahil bütün görüşlerine katıldığını söyledi.

18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirleyecek. Seçimler öncesinde AKP/MHP ile CHP/İYİ Parti/SP/DP/DEVA ve Gelecek partileri ‘sahnede’ yer alırken bazı partilerin adları da kulislerde yer alıyor.

Tartışmalar üzerine parlamento dışında bir partinin yetkilisi şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Bugünkü tartışmalarda mülteci konusu öne çıkıyor, biz iktidar-muhalefet diye bakmayız. Mülteciyi tabii ki önce bağrımıza basarız.

Ama Türkiye Cumhuriyeti, Hilal-i Ahmer Cumhuriyeti değildir. Bir yardım kuruluşu değildir. Ayrıca biz Avrupa’nın çöplüğü de değiliz, işe yaramayan adamları istemeyiz, beyin takımı oluşturur, üreten ülke oluruz.”

Sorunlar çözümleri zorunlu kılar. Seçimler de Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirleyecektir! (...)"