3. İstanbul Başakşehir'de 2,5 ayda 200 daire satıldı

İSTANBUL (AA) - Fuzul Yapı, Seha Yapı, Al Zamil, Adese ortaklığı ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen 3. İstanbul Başakşehir, mega projelere olan yakınlığı ile talep görmeyi sürdürüyor.

3. İstanbul Başakşehir'den yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Belediyesi güvencesi ile hayata geçirilen projede 2,5 ayda 200 dairenin satışı gerçekleştirildi.

Başakşehir'de 116 bin metrekare arsa üzerinde yükselen projenin toplam alanının yüzde 60'ında sert-yumuşak peyzaj alanları bulunuyor.

Başakşehir'in en büyük projesi olan 3. İstanbul'un sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi görüyor. 3. İstanbul; TEM otoyoluna 5 dakika, E-5'e ve İstanbul Havalimanı'na 12 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 12 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ise 20 dakika mesafede bulunması gibi avantajlara sahip. 3. İstanbul, söz konusu özellikleriyle Avrupa'da inşa edilen birçok proje arasından sıyrılarak ödüllere de layık görüldü.

Öte yandan, Başakşehir'in "en büyük karma projesi" 3. İstanbul Başakşehir'in pırlanta kampanyasından yararlanıp daire alanlara yılbaşından bu yana Blue Diamond 5 taş veya tek taş pırlanta hediye ediliyor.





- Teslimatlar 2 hafta sonra başlıyor





Mimari tasarımı ve çevre düzenlemesi ile dikkati çeken projede, yüzde 80 ile çok geniş peyzaj alanları bulunuyor.

Sosyal donatıları da yatırımcılardan ilgi gören projenin sosyal olanakları arasında basketbol sahası, restoran, kapalı otopark, yürüyüş parkuru, sauna, bilardo, SPA, çocuk oyun alanları, futbol sahası, süs havuzu, güvenlik, kafe, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu ve kameralı güvenlik hizmeti yer alıyor. Projenin ilk teslimlerinin tarihi 19 Ağustos 2019 olarak planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık, "Sektörde yaşanan kısmi durgunluk projemizde pek hissedilmiyor. Daha satışa çıkmadığımız ikinci etabın yarıya yakınını ön satış döneminde sattık. Bu, aslında sürekli dile getirdiğimiz gibi doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyatla çalışılan projenin karşılaşacağı tabloydu, nitekim öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

