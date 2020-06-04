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Siyaset

3 isme şok! Milletvekillikleri düşürüldü

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:32:00 - 2020-06-04 15:59:56
3 isme şok! Milletvekillikleri düşürüldü

Üç milletvekilinin TBMM üyeliğinin sona erdirilmesine ilişkin tezkere, Genel Kurul’da okundu.

Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri düşürüldü.

Güven tehdit etmişti

Daha önce terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleriyle tehditler savurmuştu.

Berberoğlu'nun cezası Yargıtay tarafından onanmıştı

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

KCK davası

KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.

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Yorumlar

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