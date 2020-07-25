3 ilimiz diken üstünde! Koronavirüs hızla yayılıyor

Trabzon'da 3 hafta öncesine kadar hiçbir vakanın yaşanmadığı Şalpazarı ilçesinde Kovid-19 vakalarında son dönemde artış yaşanıyor. Son olarak İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine gelenler ile enfekte olan mahalle sakinleri koronavirüse yakalanırken, mahalle bugünden itibaren karantina altına alındı.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak Temmuz ayına kadar hiçbir pozitif vakanın rastlanılmadığı Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk vaka 8 Temmuz tarihinde görüldü. Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede M.D. isimli vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.D.'nin ailesine de test yapıldı. 5 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, ilçedeki Çamlıca mahallesi karantinaya alındı.

Pozitif vakanın görüldüğü Çamlıca mahallesinin ardından geçtiğimiz hafta İstanbul'dan ilçenin Geyikli mahallesine tatile gelen vatandaşlar akrabalarının koronavirüse yakalanmasına neden oldu. 2 kişi geçtiğimiz hafta sonu hastalığa yakalanırken, son yapılan testlerde de sayının artması üzerine Geyikli mahallesi de bugünden itibaren karantina altına alındı. Mahallede vakaların daha da artmasından endişe ediliyor.

Karabük'te de vakalar artıyor

Karabük'te koronavirüs salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı 676 oldu. Bu süreçte 17 vatandaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 585 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

"Kontrollü Sosyal Hayat" dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vak'a sayısı ise haftada 69 kişi artarak 496 oldu. Kent genelinde Mart- Mayıs ayları arasında 180 kişi koronavirüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan il sağlık Müdürlüğü kentte bugüne kadar 12 bin civarında PCR testi yapıldığını bildirerek, hastanede tedavisi devam eden 74 hastanın 3'ünün yoğun bakımda, bir kişinin de entübe olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz Salı günü, kentteki pandemi süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, 2,5 aylık zaman diliminde vak'a sayısının 2,5 katına çıktığını açıklamıştı.

Duyarlılığı arttırmak adına çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Gürel, "Polis, jandarma ve sağlık ekiplerimiz sürekli bu işin üzerindeler. Geldiğimiz nokta itibariyle son dönemlerde vakaların azaldığını söyleyebiliriz ama bu yeterli değil. Çünkü Sağlık Bakanımız her akşam ilk 5'e giren rakamsal olarak yada vaka sayısının azaldığı şehirlere açıklıyor. Biz bunlardan değiliz ama belli ki ortalarda bir yerdeyiz. Vaka sayısı belli bir yerde duran şehirlerden biriyiz" ifadelerine yer vermişti.

Vaka sayısının arttığı Adana'da da maske kuralına uyulmuyor

Adana'da koronavirüs salgınında, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte kentin işlek noktalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Çok sayıda vatandaş tedbirlere uymadı. Bunun üzerine Adana Valiliği, camilerden anonslar yaptırarak, vatandaşları, tedbirlere uymaları yönünde uyardı.