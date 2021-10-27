3 ilde uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama
Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Malatya’nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli’de eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 18’i de tutuklandı.