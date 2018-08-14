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3 ilde terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

3 ilde sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi yakalandı.

14 Ağustos 2018 Salı 20:27
3 ilde terör operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 10 kişinin yakalanması için Çanakkale, İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi. 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 20:27
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Bursa
  4. çanakkale
  5. sosyal medya
  6. pkk
  7. operasyon
  8. gözaltı

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