3 ilde organize suç örgütü operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak, satın almak veya taşımak, rüşvet" gibi suçları işleyenlere yönelik Van, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda Van'da 16, İstanbul ve Antalya'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 2 kalaşnikof ve tüfeklere ait 1034 fişek, 7'si kurusıkı 9 tabanca ve tabancalara ait 776 fişek, 2 av tüfeği ve 14 fişek, altın kaplama tespihler ve biblolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.