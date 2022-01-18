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Gündem 3 ilde kaçakçılık operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

3 ilde kaçakçılık operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 17:41:00 -
3 ilde kaçakçılık operasyonu! Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 130 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin telefon aksesuarı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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