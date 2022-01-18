3 ilde kaçakçılık operasyonu! Gözaltılar var
Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa'da düzenlenen gümrük kaçağı cep telefonu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Kayseri, Şırnak ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 130 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 bin telefon aksesuarı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.