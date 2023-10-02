3 ilde düzensiz göçmen hareketliliği
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın, Muğla ve İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aydın, Muğla ve İzmir'de Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 düzensiz göçmeni kurtardı.
Aydın, Muğla ve İzmir açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 156 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir açıklarında ayrıca 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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