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Yerel 3 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

3 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 3 ilde "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi. 65 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkartılan operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 07:46:00 -
3 ilde düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah 05.00'da Beykoz ve Eyüpsultan ilçeleri merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da "Torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 65 şüpheliden 34'ü gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.

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