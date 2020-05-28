3 il için sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karabük, Bolu ve Çankırı için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece Karabük il geneli, Bolu’nun Gerede ilçesi ile Çankırı’nın Çerkeş ilçelerinde görülecek olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.