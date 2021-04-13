  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 3 hain daha sarı çuvala girdi
Aktüel

3 hain daha sarı çuvala girdi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 16:27:00 -
3 hain daha sarı çuvala girdi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taliban'dan flaş 'İstanbul' açıklaması! Resmen duyurdular
Gündem

Taliban'dan flaş 'İstanbul' açıklaması! Resmen duyurdular

Taliban, İstanbul'da 16 Nisan'da başlaması beklenen barış görüşmelerine katılmayacağını, ancak ilerleyen tarihlerdeki görüşmelere katılabile..
Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar
Teknoloji

Türkiye'den savaş tarihini değiştirecek adım! TCG Anadolu'yu yakın takibe aldılar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya SİHA'ların konuşlandırılacağı netleşti. Türkiye ilk defa yüzer bir unsura SİHA koyarak..
Gerilim tırmanıyor! Ukrayna’da bir asker öldü
Dünya

Gerilim tırmanıyor! Ukrayna’da bir asker öldü

Tüm dünyanın dikkatini çeken Ukrayna’nın Donbas bölgesinde devam eden çatışmalarda bir Ukraynalı askerin daha hayatını kaybettiği açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay