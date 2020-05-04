3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00:00 itibari ile sona erdi.

27 bin 828 kişiye yaptırım uygulandı

İçişleri Bakanlığı kısıtlamanın sona ermesinden önce yaptığı açıklama ile 27 bin 828 kişiye yaptırım uygulandığını bildirdi. İşte o açıklama:

"31 ilimizdeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız daha önceki kısıtlama kararlarında olduğu gibi evlerinde kalarak yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak az sayıda da olsa bahse konu kısıtlama kararına uymayan vatandaşımız olmuştur. Karara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."