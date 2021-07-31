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Gündem 3 gündür söndürülemiyordu! Bir ilimizden sevindiren haber: Yangın kontrol altına alındı
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3 gündür söndürülemiyordu! Bir ilimizden sevindiren haber: Yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 01:36:00 -
3 gündür söndürülemiyordu! Bir ilimizden sevindiren haber: Yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın 3 gün sonra kontrol altına alındı

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.

Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

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