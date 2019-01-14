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3 gündür aranan tay, parçalanmış halde bulundu

Bartın'da 3 gün önce ortadan kaybolan ve sahibi tarafından her yerde aranan 1 yaşındaki tay, köyün yakınlarında parçalanmış halde bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
3 gündür aranan tay, parçalanmış halde bulundu

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, 3 gündür kayıp tayın avcılar tarafından ölüsü bulundu. Avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi.

Kurucaşile'ye bağlı Hacı köyünde oturan Remzi Demirel'e (80) ait 1 yaşındaki tay, 3 gün önce kayboldu.

Köylülerin aramalarına rağmen tay bulunamadı. Bu sabah ava çıkan avcılar, köye bağlı Gökçukur mevkisinde tayın ölüsünü gördü. Avcılar, tayı ayıların parçaladığını ayak izlerinden tespit ettiklerini söyledi.

Remzi Demirel, sadece kemikleri kalan tayının ölüsünü toprağa gömdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:46
  1. Bartın
  2. Kurucaşile
  3. Hacı Köyü
  4. Remzi Demirel
  5. kayıp tay
  6. parçalanmış halde bulundu

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