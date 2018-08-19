3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etti. 3 günde ilçeye giren araç sayısının yaklaşık 60 bine ulaştığı öğrenildi. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Polis ekipleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri drone ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği ve 9 gün boyunca hem havadan hem de karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.