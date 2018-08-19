THY - Kastamonu
0553 313 94 23

3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda

Kurban Bayramı tatili nedeniyle 3 günde Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 60 bini geçti. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma komutanlığı tarafından güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılarak kırmızı alarma geçirildi. İlçede havadan helikopter ve dronelerle, karadan ise narkotik ve bomba uzmanı köpeklerle uygulamalar yapıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 18:10
3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum’a akın etti. 3 günde ilçeye giren araç sayısının yaklaşık 60 bine ulaştığı öğrenildi. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle ilçede güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Polis ekipleri havadan helikopter ile ilçede 24 saat görev yapmaya başladı. Karada ise jandarma ve polis ekipleri, ilçeye giren tüm araçları didik didik arayarak, kimlik kontrolleri yaptı. Güvenlik güçleri narkotik köpekleriyle de otobüs ve şüpheli gördükleri araçlarda aramalar yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri drone ile güvenlik önlemini üst düzeye çıkardı. İlçeye giriş çıkışların 24 saat boyunca denetleneceği ve 9 gün boyunca hem havadan hem de karadan kontrollerin sıklaştırılacağı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 18:10
  1. Bodrum
  2. Kurban bayramı
  3. Bayram tatili
  4. 3 günde 60 bin araç geldi
  5. asker polis alarmda
  6. güvenlik önlemleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'dan dikkat çeken Taliban kararı!
    1. Afganistan'dan dikkat çeken Taliban..
    2. Korkunç olay! Çekyatın içinden kadın..
    3. Güngör Uras hayatını kaybetti!
    4. Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı!
    5. Bezelyenin inanılmaz faydaları
    6. Kakaolu ıslak kek tarifi
    7. Hamilelikte antidepresan kulanımı..
    8. Keçi etinin faydaları nelerdir?
    9. ABD'li senatörden Trump'ı çıldırtacak..
    10. Keten koltuk temizleme yöntemleri
    11. Bakan açıkladı: Tatilin ilk gününde...
    12. Diş macununun diğer kullanım alanları
    13. Mısır'daki Başpiskopos cinayetinde şok..
    14. Arı, böcek ve sivrisineklerden..
    15. Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
    16. Vantilatör temizliği için yapılması..
    17. Yenidoğan bebeğin bakımı nasıl olmalı?
    18. Biberon ile beslenme nasıl..
    19. Hamilelikte yüksek tansiyona dikkat!
    20. Hamilelikte ayak şişmesi nasıl önlenir?
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'