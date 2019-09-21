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3 günde 416 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, yağmurlu havaya rağmen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:38
3 günde 416 bin ziyaretçi ağırladı

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, dördüncü gününde de misafirlerini ağırlamaya devam ederken, yağmura rağmen katılımcıların ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Yağmur sebebiyle uçuş gösterileri ve Mustafa Sandal konseri ile açık alanda yapılan bazı etkinlikler iptal edilirken, kapalı alanda yapılan yarışmalarda katılımcılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’e hafta sonu yoğun katılımcı beklediklerini belirterek, herkesi başta milli İHA, SİHA ve helikopterler olmak üzere milli teknoloji eserlerini görmeye davet etti. Bayraktar, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, ilk üç günde 416 bin kişinin TEKNOFEST’i ziyaret ettiğini duyurdu. Hafta sonu festivale yoğun katılım beklediklerini ifade eden Bayraktar, “Cumartesi ve pazar günleri yüksek düzeyde katılımcı bekliyoruz. Bu nedenle tüm ziyaretçilerimizi sabah erkenden toplu taşıma araçlarıyla gelmelerini tavsiye ediyoruz. Burası çok yoğun olacak” açıklamasını yaptı. Festivalde 10 bin yarışmacının 19 farklı alanda yarıştığını vurgulayan Bayraktar, herkesi milli İHA’lar, SİHA’lar ve helikopterler başta olmak üzere milli teknoloji hamlesi eserlerini görmeye davet etti.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor. Festival, 22 Eylül’de sona erecek.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:38
  1. teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul
  2. Mustafa Sandal
  3. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar
  4. TEKNOFEST
  5. milli İHA
  6. SİHA
  7. milli teknoloji
  8. milli teknoloji hamlesi

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