3 gün önce kaybolan gençten hala haber yok Afyonkarahisar'da Cuma günü iş yerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki gençten, 3 gündür haber alınamıyor.

Afyonkarahisar'da en son çalıştığı iş yerinden çıkarken görülen Ceylan">Mehmet Ceylan'dan (19), 3 gündür haber alınamıyor.



Merkez Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Ceylan">Mehmet Ceylan, Cuma mesai bitiminin ardından saat 23.30 sıralarında iş yerinden çıktı. Ceylan'ın eve dönmeyince, yakınları, gidebileceği yerlere baktı, ancak sonuç alamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceylan'ı bulmak için çalışma başlattı. Yakınları da Ceylan'ın bulunması için sosyal medya üzerinden yardım istedi.

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