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Yerel 3 gün içinde 2 cinayet! 18 yaşındaki genç öldürüldü
Yerel

3 gün içinde 2 cinayet! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Tekirdağ'da yaşayan 18 yaşındaki Arif Topaloğlu, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Öte yandan aynı mahallede 3 gün önce de bir cinayet işlendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 19:29:00 -
3 gün içinde 2 cinayet! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabaha karşı Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Arif Topaloğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arif Topaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı mahallede 3 gün içinde ikinci cinayet

Aynı mahallede 3 gün önce de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybetmişti.

 

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