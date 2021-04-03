3 gün içinde 2 cinayet! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabaha karşı Hıdırağa Mahallesi Çiçek 2'nci Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Arif Topaloğlu, sokakta beklediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle açılan ateş sonucu vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Arif Topaloğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı mahallede 3 gün içinde ikinci cinayet

Aynı mahallede 3 gün önce de 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, hayatını kaybetmişti.