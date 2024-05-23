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Sosyal Medya 3 gün aralıksız oyun oynadı! Beyin krizi geçirdiği saniyeler böyle görüntülendi
Sosyal Medya

3 gün aralıksız oyun oynadı! Beyin krizi geçirdiği saniyeler böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-05-23 12:01:00 -
3 gün aralıksız oyun oynadı! Beyin krizi geçirdiği saniyeler böyle görüntülendi

Bilgisayarda 3 gün aralıksız oyun oynayan genç, beyin krizi geçirdi.

Sosyal medyada yayınlanan bir video internet kafede aralıksız 3 gün oyun oynayan genç çocuk gerilip esnediği sırada beyin krizi yaşadı.

Damarlarında daralma yaşandığı söylenen çocuk hastaneye kaldırıldı.

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