3 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذٖينَ عَمِلُوا السُّٓوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُٓواۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحٖيمٌࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Sonuç olarak senin rabbin cahillikle kötülük işleyen, ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır; onların bu dönüşünden sonra, bilesin ki, artık rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir."



(Nahl Suresi, 119) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Cahillikle” ifadesi, “yapılanın kötülük veya günah olduğunu bilmeden” mânasında olmayıp, “bildiği halde iradesine hâkim olamamak, bilgisini uygulamamak, nefsine uyup kötülük yapmak yüzünden” anlamında kullanılmıştır.



Bununla birlikte âyette cahillik kavramının kullanılması, bir başka açıdan, bütün kötülüklerin temelinde bilgisizlik bulunduğuna işaret eder. Çünkü iyilik ve kötülüğün sebepleri, mahiyeti ve sonuçları hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olanlar, ayrıca kötülük eğilimlerini dizginlemenin yol ve yöntemlerini bilenler, kararlarını doğru verip iradelerini doğru yönde kullanma imkânına da sahip olurlar.



Her şeye rağmen, bir önceki âyette de işaret edildiği gibi Allah’ın muradı insanlara kötülük etmek değildir; O, insanları cezalarla tehdit etmekle onların kendilerini düzeltmelerini istemiştir. Kötülükler cezasız kalırsa hayatın anlamı kalmaz. Ama eğer insanlar kötülüklerden dönüp hallerini düzeltirlerse Allah’ın onlardan bekledikleri gibi hareket etmiş olacaklarından, önceki kötülükleri hususunda O’nun af ve merhametine de mazhar olurlar.



Bu dönüşü gerçekleştirmeleri halinde Allah onları, kendisine karşı nankörlükleri yüzünden tattırdığı açlık, korku vb. dünyevî musibetlerden (âyet 112) kurtaracağı gibi âhirette azaba uğramaktan da koruyacaktır. Allah’ın, burada görüldüğü gibi insanlara her vesileyle rahmet ve mağfiretinin genişliğini hatırlatması, onlara kötülüklerinden vazgeçmeleri noktasında bir arzu, ümit ve irade aşılamayı hedeflemektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 449-450









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



"Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında alimlerin (bilginlerin) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir."



"Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir."



Kaynak: Feyzü’l-kadir, 1/262, Hadîs No: 391





GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:





Peru'da gökkuşağı dağı



KISSADAN HİSSE:



İMAM-I GAZALİ'DEN NASİHATLER



Uğradığın bir toplantıda yer alanların üzerine dikilip durma.

Sokak ve caddeleri meclis gibi kullanma.

Dükkânları sohbet yeri olarak seçme.

Fikrî tartışmada kendini haklı çıkarmak için inat gösterme.

Edep ve terbiyesini yitirmiş patavatsız kimselerle tartışma. Bir hüküm verirken "şahsî görüşümdür" de.

Bir şeyi veya bir adamı överken aşırıya gitme.

Bir mecliste oturmak istediğin zaman bağdaş kurup otur.

Sakın parmak çatlatma.

Sakalınla oynama.

Yüzüğünle meşgul olma.

Oturduğun bir yerde, bulunduğun bir toplulukta dişlerini kürdan ve benzeri şeylerle temizlemeye kalkışma.

Burnunla oynama.

Parmağını burnuna sokma.

Yüzüne sinek konarsa yavaşça onu kovmayı ihmal etme.

Esnememeye dikkat et.

Halkın seni hafife alacağı söz ve davranıştan sakın.

Bulunduğun topluluk yol gösterici olsun.

Sözlerin çok kıymetli bir nesne gibi paylaşılsın.

Güzel sözlere kulak ver.

Konuşulan bir sözün tekrar edilmesini isteme. Bu, onu dinlemediğini gösterir.

