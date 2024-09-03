  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih 3 Eylül 2019: Abdullah Mursi'nin vefatı (Muhammed Mursi'nin oğlu)
Tarih

3 Eylül 2019: Abdullah Mursi'nin vefatı (Muhammed Mursi'nin oğlu)

Yeniakit Publisher
2024-09-03 05:50:00 -
3 Eylül 2019: Abdullah Mursi'nin vefatı (Muhammed Mursi'nin oğlu)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Mısır’ın darbeyle görevden alınarak tutuklanan, çıkarıldığı duruşma sırasında ise fenalaşan ve hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin en küçük oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti.



24 yaşındaki Abdullah Mursi’nin ailesi ve avukatlarından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı’nın oğlunun kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Mısır’ın başkenti Kahire’de arkadaşıyla birlikte arabada yolculuk eden Abdullah Mursi’nin göğsünde bir ağrı hissetmeye başladığı, kısa bir süre içerisinde de hayatını kaybetti.
Abdullah da babası gibi kalp krizi neticesinde vefat etti!


                                                    Abdullah Mursi annesiyle

Muhammed Mursi, 2012 yılında Mısır tarihinin demokratik yollarla iktidara gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuş, ancak iktidardaki ilk yılının sonunda askeri darbe ile görevden alınıp tutuklanmıştı.



Muhammed Mursi’nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi ise askeri yönetim tarafından ‘terör örgütü’ ilan edilip üyeleri tutuklanıp idam cezalarına çarptırılmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23