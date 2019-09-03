3 eski İl başkanı da ihraç edilecek Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinde yer alan 3 eski il başkanı için İl disiplin kurulları işlem başlatacak.

SEZAİ ERHAN/YENİAKİT - Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski milletvekillerinden Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı’yı AK Parti MYK kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. YeniAkit’in edindiği bilgilere göre; İstanbul AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski Ankara AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı için de Ak Parti İstanbul, Konya ve Ankara İl Teşkilatları bünyesinde bulunan il disiplin kurulları işlem başlatacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.